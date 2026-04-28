Alla guida di un suv investe e uccide un 69enne e fugge, arrestato albanese

ImolaOggi CRONACA

carabinieri arresto

BOLOGNA, 28 APR – Alla guida di un suv avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, poi si Ã¨ allontanato. Ãˆ successo ieri nel tardo pomeriggio a Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese e i carabinieri hanno rintracciato e arrestato poco dopo per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga un cittadino albanese di 52 anni.

L’uomo Ã¨ stato sottoposto ai domiciliari. La segnalazione Ã¨ arrivata intorno alle 18.30, quando Ã¨ stato trovato, in via dei Piani, il corpo di Gaetano Martone, 69enne originario di Caserta e residente in zona. Inutile Ã¨ stato l’intervento del 118. (ANSA)

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