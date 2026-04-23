In fuga dai Cc si schiantano, alla guida un moldavo con patente revocata

Stavano viaggiando ad alta velocitÃ in un centro abitato. Vedendo una pattuglia dei carabinieri, l’automobilista ha accelerato ancora di piÃ¹. Ne Ã¨ nato un inseguimento finito con lo schianto dell’auto dei fuggitivi contro uno spartitaffico e la successiva fuga a piedi, durata perÃ² pochissimo.

L’auto sfrecciava in centro

Ãˆ successo nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Voghera (Pavia). La pattuglia dei carabinieri del radiomobile ha notato l’auto sfrecciare nel centro della cittÃ . I militari si sono quindi messi all’inseguimento, che si Ã¨ rivelato piuttosto concitato e si Ã¨ concluso quando l’auto dei fuggitivi si Ã¨ schiantata contro lo spartitraffico in via Martiri della LibertÃ .

Il tentativo di scappare a piedi

A quel punto, i quattro occupanti sono scesi dall’auto e hanno provato a scappare a piedi, ma i carabinieri, aiutati anche da colleghi giunti nel frattempo sul posto, li hanno raggiunti in poco tempo: tutti e quattro sono stati bloccati.

La patente era stata revocata

Il successivo controllo ha delineato un quadro grave. L’automobilista, un uomo moldavo di 45 anni noto per reati contro il patrimonio, guidava in stato di ebbrezza e la sua patente gli era giÃ stata revocata dal prefetto: non avrebbe dovuto trovarsi al volante. Ãˆ stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Fortunatamente nessuno si Ã¨ fatto male.

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