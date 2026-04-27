Moda, due norme europee cambieranno il settore

Ogni volta che un capo usato viene ricomprato, ad esempio sulle piattaforme popolari come Vinted o Subito, il brand che lo ha prodotto non guadagna nulla (perchÃ© ha giÃ guadagnato, ndr), al contrario dell’ambiente e del consumatore.

Eppure il mercato della rivendita vale, solo in Italia, 27 miliardi di euro, pari all’1,2% del PIL nazionale, secondo l’Osservatorio Second Hand Economy di BVA Doxa, e a livello globale cresce a un ritmo tre volte piÃ¹ veloce rispetto al retail tradizionale, secondo Boston Consulting Group e Vestiaire Collective. I brand che hanno creato quei prodotti, restano fuori da questo mercato, senza visibilitÃ nÃ© ricavi.

Le analisi condotte dalla start up Dresso mostrano come il mercato secondario non gestito rappresenti, in media, tra il 10 e il 20% del fatturato first hand del brand stesso, con picchi nel segmento lusso e abbigliamento bambino. I prodotti di un singolo marchio medio possono arrivare a ventimila unitÃ in vendita in un solo giorno sui principali marketplace dell’usato, a prezzi che sfuggono completamente al controllo del produttore e ne compromettono il posizionamento sul canale primario.

“Quando un brand analizza i dati della propria rivendita non gestita, scopre quasi sempre la stessa cosa: il suo concorrente piÃ¹ agguerrito non Ã¨ un competitor di settore, ma il proprio prodotto giÃ venduto che circola sul mercato secondario a prezzi che lui stesso non controlla. Ãˆ un fatturato reale e tracciabile che le aziende stanno semplicemente regalando al mercato.” afferma Enrico Pietrelli, co-founder e CEO di Dresso.

La piattaforma brevettata per il mercato secondario

Per chiudere questo paradosso, Dresso, startup italiana, ha sviluppato la piattaforma 2NDACT che consente ai marchi del fashion di gestire e valorizzare il proprio mercato secondario e che non possono piÃ¹ essere venduti nel canale primario, come resi dall’e-commerce, dall’ingrosso, capi da vetrina o da sfilata. Articoli che spesso perdono valore nel mercato tradizionale ma che, reimmessi nel mercato secondario, generano una nuova linea di ricavo e riducono gli sprechi della filiera.

Il sistema Ã¨ basato su una tecnologia brevettata dedicata alla tracciabilitÃ del passaporto digitale dei prodotti nel mercato secondario della moda, che utilizza blockchain e tag NFC o QR code per registrare ogni passaggio di proprietÃ del capo nel tempo, creando una cronologia verificabile del prodotto anche dopo la prima vendita. Per l’acquirente c’Ã¨ una garanzia sull’autenticitÃ , per i brand un rientro nel proprio mercato secondario, mantenendo il controllo su autenticitÃ e prezzi e offrendo all’acquirente una garanzia che i marketplace dell’usato non possono dare.

Due norme europee che cambieranno il settore

Al cuore del modello di 2NDACT c’Ã¨ un brevetto italiano sul modello di business che consente di sfruttare il passaporto digitale di prodotto nel mercato secondario, depositato anni prima che l’Unione Europea intervenisse per allungare il ciclo di vita dei prodotti tessili e combattere il fast fashion. Due obblighi in particolare costringeranno presto i brand a ripensare la gestione del proprio prodotto dopo la vendita:

Il passaporto digitale di prodotto, introdotto dal Regolamento ESPR (UE) 2024/1781 entrato in vigore nel luglio 2024,sarÃ obbligatorio per il settore tessile entro il 2027. Ogni capo dovrÃ avere un’identitÃ digitale univoca accessibile via QR code o NFC, contenente informazioni su composizione, filiera, durabilitÃ e ciclo di vita.

Il divieto di distruzione degli invenduti introdotto dallâ€™ESPR, in vigore per le grandi imprese dal 19 luglio 2026 e per le medie entro il 2030, chiude con una pratica che ogni anno in Europa brucia tra il 4 e il 9% dei tessili invenduti prima ancora che vengano indossati, generando circa 5,6 milioni di tonnellate di COâ‚‚ l’anno, un volume comparabile alle emissioni nette annue della Svezia. I brand dovranno trovare alternative verificabili, con obbligo di rendicontazione pubblica sui volumi eliminati: rivendita, ricondizionamento, riuso.

Per rispettare le normative, i brand avranno bisogno di sapere dove si trovano i loro prodotti, chi li ha comprati e quante volte hanno cambiato mano. Una infrastruttura di tracciabilitÃ che fino a oggi non esisteva nel mercato secondario. ANSA