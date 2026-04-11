Dolce e Gabbana, 450 milioni di debiti: Stefano lascia la presidenza del gruppo

‘Dolce end Gabbana’ Ã¨ la battuta che gira sui social dopo la notizia, anticipata ieri da Bloomberg e confermata oggi dal gruppo, delle dimissioni dalla presidenza di Stefano Gabbana, la cui carica Ã¨ stata assunta dal fratello di Domenico, Alfonso Dolce, al cui fianco – in un ruolo ancora da comunicare – secondo i rumors dovrebbe presto arrivare l’ex ceo di Gucci Stefano Cantino.

Creata nel 1985, l’azienda finora era rimasta sotto il controllo dei suoi fondatori, Stefano Gabbana e Domenico Dolce: entrambi detengono una quota paritaria di circa il 40% del gruppo.

Ora, sempre secondo Bloomberg, Stefano Gabbana valuterebbe il futuro della sua quota, aprendo una fase cruciale per la maison alle prese con il rallentamento del lusso e pronta a negoziare con le banche una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito, con la richiesta di nuovi fondi fino a 150 milioni.

Sul tavolo, sempre secondo Bloomberg, anche la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di licenze per rafforzare la liquiditÃ . Dopo l’uscita della news, venerdÃ¬ mattina il Gruppo in una nota ha confermato che “nell’ambito di un naturale percorso di evoluzione organizzativa e di governance, Stefano Gabbana ha rassegnato a far data dal primo gennaio 2026 le sue dimissioni dalle cariche nelle societÃ Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl e Dolce & Gabbana Srl”.

Rispetto a quanto anticipato giovedÃ¬, l’azienda ha precisato che le dimissioni “non hanno alcuna influenza sulle attivitÃ creative svolte a favore del Gruppo dal medesimo Stefano Gabbana”. â€¨Nessun cambio, dunque, al vertice creativo della maison, dove resta invariato il sodalizio tra Stefano Gabbana e Domenico Dolce, rispettivamente 63 e 67 anni. Il loro Ã¨ un rapporto professionale che data oltre 40 anni: dopo essersi conosciuti in un ufficio stile ed essersi innamorati, a metÃ anni’80 hanno lanciato il loro marchio, diventato celebre nel mondo grazie a uno stile mediterraneo e sensuale immediatamente riconoscibile, che colpÃ¬ al cuore una giÃ celebre Madonna, planata a una loro sfilata a Milano quando ancora erano poco piÃ¹ che promesse, lanciandoli sui mercati internazionali.

Nonostante la separazione sentimentale, Dolce e Gabbana sono rimasti uniti sul lavoro, lanciando nel tempo le linee di alta moda, per la casa e il beauty. E proprio Madonna, ospite anche alla loro ultima sfilata al Metropol, il teatro di viale Piave sede dei loro show, Ã¨ il volto scelto per il rilancio del profumo ‘The One’, ‘l’unico’, proprio come Dolce senza Gabbana.Â ANSA