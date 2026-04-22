Senigallia, lite notturna con droga e coltelli: fermato albanese

Una violenta lite in strada nel cuore della notte si trasforma in un arresto per droga e nel sequestro di armi

Ãˆ accaduto a Senigalia intorno alle 4 del mattino di martedÃ¬ 21 aprile, quando i residenti, svegliati dalle urla, hanno chiamato il 112. Sul posto gli agenti del Commissariato hanno trovato un 41enne di origine albanese insieme alla fidanzata, entrambi in forte stato di agitazione.

Durante il controllo, lâ€™uomo Ã¨ stato perquisito e trovato in possesso di circa cinque grammi di cocaina, nascosti in un pacchetto di sigarette modificato. La successiva verifica sulla bicicletta elettrica con cui era arrivato ha portato al ritrovamento di tre coltelli a doppia lama, lunghi circa 30 centimetri. Droga e armi sono state sequestrate. Per il 41enne sono scattati lâ€™arresto per detenzione ai fini di spaccio e la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

La versione dellâ€™uomo e la decisione del giudice

Nel corso dellâ€™udienza di convalida, lâ€™uomo, operaio residente in cittÃ , ha respinto lâ€™accusa di spaccio sostenendo che la cocaina fosse destinata a uso personale. Secondo quanto riferito, la lite con la compagna sarebbe degenerata proprio durante la serata. Anche i coltelli, ha spiegato, sarebbero legati a un hobby praticato allâ€™aperto e non destinati ad alcun uso illecito.

Il giudice Giulia Casiello ha comunque convalidato lâ€™arresto, disponendo per lâ€™indagato la misura dellâ€™obbligo di firma. Il procedimento proseguirÃ con una nuova udienza fissata per il 23 giugno davanti al pubblico ministero Marco Pucilli. Nel frattempo, la difesa valuterÃ le possibili strategie, inclusa la richiesta di riti alternativi.

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