Prato, un morto e un ferito grave nel residence Ferrucci

Prato, 25 luglio 2025 – Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nel residence Ferrucci di Prato, lo stesso in cui era stata vista viva per l’ultima volta Maria Denisa Paun, la giovane escort 30enne poi trovata cadavere a Montecatini Terme, vicino a un casolare abbandonato. Il corpo è stato trovato nella stanza di fronte a quella in cui soggiornava Denisa a metà maggio.

Un altro uomo di 55 anni è stato invece portato all’ospedale Santo Stefano in codice rosso: avrebbe una ferita alla gola, forse autoinferta.

I soccorsi hanno avuto difficoltà a entrare nella stanza dei due uomini per la presenza di un cane, un grosso rottweiler molto agitato, che è stato necessario mettere in sicurezza prima di poter accedere alla camera, con l’intervento di un veterinario che lo ha preso in consegna.

Sia il defunto che il ferito sono italiani e sarebbero stati nel residence di via Francesco Ferrucci da una ventina di giorni. Nauseabondo l’odore che si respira nel corridoio: sarebbe stata proprio questa la molla che ha fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine. La scoperta del cadavere e del ferito oggi intorno alle 14, pare che i due non dessero loro notizie da mercoledì. E forse proprio a mercoledì risale la morte del 51enne.

Nella stanza sarebbero stati trovati droga e dei biglietti scritti a mano indirizzati alle rispettive famiglie: sul posto, oltre al 118, anche la polizia con la Squadra mobile e la Scientifica, e la polizia municipale. La Mobile è al lavoro per ricostruire quanto accaduto: al momento non si esclude nulla, dal gesto volontario all’omicidio-tentato suicidio.

Nella stanza – insanguinata e sporca, c’erano anche gli escrementi del cane – è stato trovato un coltello da cucina che avrebbe cagionato la morte del 51enne.

