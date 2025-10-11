Uccide la moglie 89enne malata e poi si toglie a vita

Tragedia nel Modenese: un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano

È accaduto a Mirandola. A quanto si apprende, pare che la donna fosse affetta da demenza senile. Il marito l’avrebbe strangolata per poi lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono accorsi gli agenti del vicino commissariato che si stanno ora occupando delle indagini.

Il fatto è successo in un appartamento in via San Faustino. L’anziano ha strangolato la donna prima di compiere il gesto estremo. All’arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile fare altro che constatare il decesso di entrambi

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Mirandola, che hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le motivazioni che potrebbero aver spinto l’uomo al gesto.

L’episodio richiama un caso analogo avvenuto appena pochi giorni fa, il 7 ottobre, a Castelfranco Emilia, dove un 92enne, Enzo Manzini, ha ucciso la moglie 88enne, Maria Capitati, affetta da Alzheimer, prima di suicidarsi lanciandosi dalla finestra della loro abitazione. https://tg24.sky.it