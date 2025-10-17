Coppia di 80enni trovata morta in casa, ipotesi omicidio suicidio

Ha puntato la pistola contro la moglie uccidendola e poi verso sé stesso, suicidandosi in un’abitazione in via Volta a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

E’ su un’ipotesi di omicidio-suicidio che i carabinieri della locale stazione stanno lavorando dopo il ritrovamento in casa dei cadaveri di una coppia di 80enni nel pomeriggio.

I corpi sono stati scoperti da familiari che si sono recati lì perché da po’ non avevano risposta ai tentativi di contattare i congiunti. I coniugi erano ormai privi di vita come poi accertato dai sanitari del 118. Sul posto sono giunti i carabinieri ed è stata informata la Procura di Ascoli Piceno. ANSA

Anziano uccide la moglie 89enne malata e poi si toglie a vita.

E’ il secondo caso in soli 4 giorni.