Trump all’Iran: ‘liberate le 8 donne destinate all’impiccagione’

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Donald Trump

WASHINGTON, 21 APR – Donald Trump invita Teheran a rilasciare otto donne iraniane prossime a essere giustiziate per impiccagione. In un post su Truth, il tycoon si rivolge “ai leader iraniani, che presto saranno in trattativa con i miei rappresentanti: ‘apprezzerei enormemente il rilascio di queste donne. Sono certo che rispetteranno il fatto che abbiate agito in tal senso. Per favore, non fate loro del male! Sarebbe un ottimo inizio per i nostri negoziati!!! Vi ringrazio per l’attenzione dedicata a questa questione”, ha aggiunto Trump, che ha allegato una foto di un post con i ritratti delle otto giovani donne e un appello a salvarle. (ANSA)

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