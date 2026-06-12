Che cosa succede quando la gente perde fiducia nelle Forze di Polizia?

Una delle cose più pericolose che qualsiasi società possa perdere è la fiducia nelle sue forze di Polizia.

Non la paura della Polizia.

Non il rispetto per l’uniforme.

La vera fiducia che, quando qualcosa va storto, la Polizia agirà in modo deciso, intelligente e nell’interesse delle persone innocenti.

Ho appena guardato un video di un uomo britannico che ha rintracciato la sua bici rubata fino all’abitazione di una donna. La bici, a quanto pare, era lì da quasi 24 ore. Ha chiamato la Polizia, aspettandosi un’azione, invece gli è stato detto che non c’erano prove che la donna l’avesse rubata perché il cancello era aperto e “chiunque avrebbe potuto scaricarla lì”.

Ora pensateci con attenzione. Se vi svegliaste e trovaste una bici sconosciuta scaricata all’interno della vostra proprietà, la lascereste lì per un’intera giornata senza segnalarla?

Il buon senso conta.

Ed è qui che molti britannici stanno iniziando a sentirsi frustrati. Sempre più cittadini comuni hanno la sensazione di essere chiamati a risolvere i crimini da soli, a raccogliere prove da soli, a rintracciare sospetti da soli, e poi a convincere comunque la Polizia a interessarsene.

Questa frustrazione non è iniziata oggi. Ci sono stati diversi casi di alto profilo negli anni in cui le procedure di polizia britanniche sono state oggetto di critiche serie.

Nel caso di Shannon Matthews (una bambina di 9 anni rapita), rapporti successivi hanno rivelato che la gente del luogo aveva indicato agli investigatori individui sospetti fin dall’inizio, ma quelle piste non sarebbero state seguite con la dovuta rapidità.

C’è stato anche il caso della teenager Ellen Higginbottom, in cui la Greater Manchester Police ha in seguito ammesso che ci erano stati lunghi ritardi nella ricerca di lei dopo la sua scomparsa segnalata, a causa della mancanza di agenti disponibili.

E poi ci sono innumerevoli incidenti minori che non finiscono mai nelle prime pagine internazionali:

Vittime di furti di telefono che rintracciano i dispositivi da sole.

Vittime di furti a cui viene detto che “non ci sono abbastanza prove”.

Cittadini a cui viene consigliato di presentare denunce online invece di vedere agenti veri.

Persone che si sentono abbandonate, a meno che il crimine non diventi politicamente sensibile o degno di attenzione mediatica.

Eppure molti britannici hanno notato anche qualcos’altro. La velocità con cui le autorità si muovono quando si tratta di post sui social media.

Le persone vedono agenti arrivare rapidamente per commenti online, tweet offensivi o denunce relative alla libertà di parola, mentre le vittime di furti, aggressioni, comportamenti antisociali e persino crimini violenti a volte lottano per ottenere risposte significative.

Giusto o sbagliato, questa percezione sta crescendo. E la percezione conta nella polizia.

Perché una volta che i cittadini iniziano a credere che il sistema protegga le narrazioni più aggressivamente di quanto protegga le persone, la fiducia inizia a crollare.

Quello è il vero pericolo che la Gran Bretagna affronta.

Una società funzionante dipende in gran parte dal fatto che il pubblico creda:

“Se succede qualcosa di brutto, le autorità aiuteranno.”. Ma una volta che abbastanza persone smettono di crederci, iniziano a prendere in mano la situazione da sole.

L’illegalismo di quartiere aumenta.

La rabbia pubblica aumenta.

Il pensiero complottista aumenta.

Le comunità diventano tribali e difensive.

Le persone smettono di collaborare con le autorità.

E alla fine, lo stato di diritto stesso si indebolisce.

Nessun Paese civile può sopravvivere a lungo se i cittadini iniziano a vedere la Polizia come inefficace, selettivamente attiva (razzista o addirittura nemica nei confronti della popolazione autoctona, ndr) o schierata politicamente.

La Gran Bretagna non è in anarchia.

Ma la fiducia pubblica sta chiaramente venendo messa alla prova.

E la storia mostra che quando le persone comuni perdono la fiducia nelle istituzioni, i danni raramente rimangono confinati solo alla polizia.

Queste considerazioni sono state pubblicate su X dall’utente Chime.