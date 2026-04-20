Roma, rapina con picconi e fumogeni: paura in un centro commerciale

Pieno giorno.Due commesse dietro al bancone di una gioielleria sono pronte a iniziare una nuova giornata lavorativa.Â Poi l’irruzione di cinque uomini incappucciati. Armati di piccone sfondano le vetrine e nel giro di pochi secondi ripuliscono gli espositori. Non sono scene di un film, ma Ã¨ il colpo messo a segno questa mattina all’interno del centro commerciale Euroma2, nel quadrante sud di Roma.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, giÃ acquisite dagli investigatori, mostrano le fasi concitate dell’assalto. Sono cinque le persone, vestite di scuro e con il volto coperto, che fanno irruzione nel negozio subito dopo l’apertura, intorno alle 10.

Le dipendenti presenti vengono colte di sorpresa mentre la banda entra in azione con estrema rapiditÃ . Saltano sui banconi, assaltano le vetrine e riempiono grossi sacchi neri con il bottino.

Nel frattempo nella galleria del centro commerciale si scatena il panico. Sul web diventano subito virali le immagini girate da alcuni testimoni, che immortalano la densa nube prodotta da fumogeni ed estintori utilizzati dalla banda per allontanarsi. Poco piÃ¹ di un minuto e i banditi sono giÃ fuori dal negozio, in fuga.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero dileguati a bordo di un’auto, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo della vigilanza.

Il bilancio della rapina registra ingenti danni al punto vendita, oltre agli scaffali spogliati di orologi e gioielli, ma nessun ferito. Ancora da quantificare, invece, il valore della refurtiva. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, mentre sono state immediatamente avviate le indagini. ANSA – foto Ansa