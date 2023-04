G7, minacce alla Russia: “gravi conseguenze se usa armi nucleari”

G7, per la Russia gravi conseguenze se usa armi nucleari

I ministri degli Esteri del G7 si impegnano a intensificare le sanzioni contro la Russia e a “sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario” avvertendo Mosca della “gravi conseguenze” a cui andra’ incontro se dovesse usare armi nucleari . “Condanniamo la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale. La Russia deve ritirare immediatamente e senza condizioni tutte le sue forze e le sue attrezzature dall’Ucraina”, si legge nella dichiarazione congiunta diffusa al termine della riunione nella città giapponese di Karuizawa.

Ministri Esteri G7, impegno a intensificare sanzioni a Russia

Più sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Al termine della riunione a Karuizawa, in Giappone, i ministri degli Esteri del G7 hanno dichiarato: “Restiamo impegnati a intensificare le sanzioni contro la Russia, a coordinarle e ad applicarle pienamente… e a contrastare i tentativi della Russia e di terzi di eludere e minare le nostre misure sanzionatorie”.

I capi delle diplomazie dei sette Paesi più industrializzati del mondo hanno poi rinnovato l’appello a “terze parti di cessare l’assistenza alla guerra russa o affronteranno costi severi: rafforzeremo il nostro coordinamento per prevenire e rispondere a terzi che forniscono armi alla Russia e continueremo a intraprendere azioni contro coloro che sostengono materialmente la guerra della Russia contro l’Ucraina”.

Dopo aver ribadito la richiesta a Mosca di ritirarsi immediatamente e in modo incondizionato dall’Ucraina, il G7 ha condannato la “retorica nucleare irresponsabile” della Russia, definendo “inaccettabile” la sua minaccia di dispiegare armi nucleari in Bielorussia. “Qualsiasi uso di armi chimiche, biologiche o nucleari da parte della Russia avrebbe gravi conseguenze”, hanno avvertito nel comunicato finale i ministri degli Esteri del gruppo di cui fanno parte Giappone, Stati Uniti, Canada, Italia, Francia, Germania e Regno Unito.

https://tg24.sky.it/mondo/2023/04/18/russia-ucraina-guerra-ultime-notizie-diretta