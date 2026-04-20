I 22 punti di Palantir interpretati da Varoufakis: “ideologia orrenda”

Yanis Varoufakis scrive su X: “Palantir è stato così gentile da riassumere la sua ideologia orrenda in 22 punti. E io mi sono preso la libertà di annotarli uno per uno. Ecco la mia interpretazione di tutti i 22 (mantenendo la numerazione originale – per l’originale vedere il loro tweet qui sotto):

1. La Silicon Valley deve un debito incalcolabile alla classe dominante che ha salvato i banchieri criminali che hanno distrutto i mezzi di sussistenza della maggioranza degli americani. L’élite ingegneristica della Silicon Valley difenderà quella classe dominante fino alla morte (letteralmente!), nel nome della maggioranza degli americani che tratta con disprezzo – cioè, come bestiame che ha perso il suo valore di mercato.

2. Palantir punta all’Apple Store, sbavando all’idea di creare il proprio feudo tecno-feudale. È ora di sostituire l’iPhone con un altro dispositivo che dissolva quel che resta della privacy delle persone.

3. Palantir non darà mai nulla gratis. Gli importa unicamente della propria crescita, che persegue seminando paura per poter vendere un falso senso di sicurezza.

4. Gloria alla forza bruta! L’etica è per i gonzi. L’Occidente ha bisogno di più software omicida di Palantir.

5. I robot assassini alimentati dall’IA stanno arrivando. Il compito è trarre profitti magnifici costruendo per primi i robot assassini e ponendo domande dopo. Per riuscirci, Palantir farà qualunque cosa pur di evitare a tutti i costi qualsiasi trattato internazionale che limiti i robot assassini guidati dall’IA.

6. Ogni povero disgraziato (privo delle conoscenze per evitare di essere gettato nelle trincee con droni assassini che lo prendono di mira dal cielo) deve essere arruolato nell’esercito. Dimenticate di pagare stipendi ai soldati. Tutti i pagamenti dovrebbero essere dirottati verso Palantir, dove i nostri stessi cittadini svolgeranno il loro “servizio nazionale” – lasciando la parte di morire ai non azionisti.

7. Palantir lavora straordinario per equipaggiare i Marines USA con bot assassini che sottraggono ai Marines USA qualunque residuo di giudizio etico che gli resta sul campo di battaglia. La società americana dovrebbe essere resa perfettamente incapace di qualsiasi dibattito che restringa la capacità di Palantir di far sì che il Dipartimento della Difesa USA elimini qualunque opportunità residua di rifiutare le scelte di bersaglio del suo software.

8. Palantir deplora il fatto che il settore pubblico non sia ancora del tutto privo di coscienza. I funzionari pubblici devono essere licenziati in massa, tranne pochissimi approvati da Palantir che riceveranno stipendi enormi, pagati dai contribuenti.

9. Palantir pensa che Donald Trump debba essere beatificato per essersi gettato nel servizio pubblico. Non perdonare tipi come Trump per tutto rischia la nostra anima, per non dire che solleva la prospettiva di funzionari che restringono il progetto malvagio di Palantir.

10. La politica deve essere come l’IA, priva di qualunque cosa che possa essere scambiata per empatia umana. Quelli che guardano all’arena politica per nutrire la loro anima e il senso di sé devono essere mandati forthwith al gulag!

11. Ci sono alcune persone troppo desiderose di affrettare la fine di Palantir. Dovrebbero ripensarci, o altrimenti!

12. Palantir non fabbrica armi nucleari ma sta felicemente sviluppando altre armi di distruzione di massa. Annunciamo con orgoglio che siamo ora pronti ad aggiungere all’Armageddon nucleare la minaccia all’esistenza dell’umanità guidata dall’IA.

13. Nessun altro paese nella storia del mondo ha commesso tanti crimini di guerra nel nome del progresso e della libertà. Gli Stati Uniti offrono libertà infinita a tipi come i fondatori di Palantir per trarre profitti così pingui infliggendo così tanti danni all’umanità.

14. Il potere americano si è nutrito causando una guerra dopo l’altra, un colpo di stato dopo l’altro, un disastro finanziario evitabile dopo l’altro. Troppi hanno dimenticato o forse hanno dato per scontata la capacità dell’America di perseguire guerre eterne nel nome della pace e della democrazia.

15. Il fascismo tedesco e giapponese deve essere reso grande di nuovo. La denazificazione della Germania è stata una sovracorrezione per cui l’Europa ora paga un prezzo salato. Un impegno simile e altamente fuori luogo verso il pacifismo giapponese deve finire immediatamente!

16. Dovremmo applaudire quelli che tentano di monopolizzare tutto mediante generosi contratti governativi. I miliardari non devono accontentarsi meramente dei loro miliardi. Per diventare ancora più oscenamente ricchi hanno bisogno di grandi narrazioni che li aiutino a convincere i poveri a usare la loro libertà per mantenerli, i miliardari, al potere. E, a proposito, Palantir ama Elon, specialmente la sua grande narrazione ispirata all’apartheid.

17. La Silicon Valley deve essere libera di fare nelle città americane quel che ha fatto a Gaza. Molti politici negli Stati Uniti hanno sostanzialmente scrollato le spalle quando si è trattato di concedere a Palantir il diritto di annientare tutte le libertà civili e i diritti umani rimasti. Questo deve finire.

18. Il sindacato di Epstein dovrebbe essere dimenticato per non scoraggiare persone adorabili come Trump e i Clinton dall’entrare in governo. L’arena pubblica deve essere libera da scrutini a meno che sovversivi come Sanders o Mamdani non vi entrino.

19. Amiamo le figure pubbliche banali purché diano a Palantir tutti i contratti succosi. Amiamo anche le figure pubbliche colorite che danno a Palantir tutti i contratti succosi.

20. Abbiamo bisogno di più oppio per le masse, dato che non sono ancora abbastanza inebriate da permetterci di perseguire la loro completa sottomissione senza impedimenti. Mettere in discussione la superstizione organizzata è pericoloso e deve finire.

21. È tempo di riportare la gerarchia razziale di Hitler, con i fondatori di Palantir ed Elon al suo apice ariano. L’idea che sia sbagliato giudicare qualcuno dal colore della loro pelle o dalla loro etnia o dalla loro religione deve essere buttata via.

22. Neri, musulmani, la maggior parte degli asiatici e naturalmente le donne, sono untermenschen inferiori. I maschi in America, e più in generale in Occidente, hanno per mezzo secolo resistito a mettere questi subumani al loro posto nel nome dell’inclusività. È stato un errore. Tali subumani non devono mai essere ammessi, tranne come servi o fornitori di servizi sessuali – almeno finché non potremo migliorare i nostri robot, in tal caso non ne avremo bisogno affatto.

https://x.com/yanisvaroufakis/status/2045981489603461309