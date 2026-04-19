La Repubblica Tecnologica: i 22 punti di Palantir

La Repubblica Tecnologica, in breve. I 22 punti pubblicati su X da Palantir

1. La Silicon Valley ha un debito morale verso il paese che ha reso possibile la sua ascesa. L’Ã©lite ingegneristica della Silicon Valley ha un obbligo affermativo di partecipare alla difesa della nazione.

2. Dobbiamo ribellarci alla tirannia delle app. L’iPhone Ã¨ il nostro piÃ¹ grande traguardo creativo, se non il coronamento del nostro successo come civiltÃ ? L’oggetto ha cambiato le nostre vite, ma ora potrebbe anche limitare e vincolare il nostro senso del possibile.

3. La posta elettronica gratuita non basta. La decadenza di una cultura o civiltÃ , e invero della sua classe dirigente, sarÃ perdonata solo se quella cultura sarÃ capace di garantire crescita economica e sicurezza per il pubblico.

4. I limiti del soft power, della retorica altisonante da sola, sono stati smascherati. La capacitÃ delle societÃ libere e democratiche di prevalere richiede qualcosa di piÃ¹ di un appello morale. Richiede hard power, e l’hard power in questo secolo sarÃ costruito sul software.

5. La questione non Ã¨ se le armi basate sull’I.A. saranno costruite; Ã¨ chi le costruirÃ e per quale scopo. I nostri avversari non si fermeranno per indulgere in dibattiti teatrali sui meriti dello sviluppo di tecnologie con applicazioni critiche per la sicurezza militare e nazionale. Procederanno.

6. Il servizio nazionale dovrebbe essere un dovere universale. Dovremmo, come societÃ , considerare seriamente di allontanarci da una forza solo volontaria e combattere la prossima guerra solo se tutti condividono il rischio e il costo.

7. Se un Marine degli Stati Uniti chiede un fucile migliore, dovremmo costruirlo; e lo stesso vale per il software. Dovremmo, come paese, essere capaci di continuare un dibattito sull’opportunitÃ dell’azione militare all’estero pur rimanendo inflessibili nel nostro impegno verso coloro che abbiamo chiesto di esporsi al pericolo.

8. I funzionari pubblici non devono essere i nostri preti. Qualsiasi azienda che compensasse i suoi dipendenti nel modo in cui il governo federale compensa i funzionari pubblici faticherebbe a sopravvivere.

9. Dovremmo mostrare molto piÃ¹ grazia verso coloro che si sono sottoposti alla vita pubblica. L’eliminazione di qualsiasi spazio per il perdono â€” un rifiuto di qualsiasi tolleranza per le complessitÃ e le contraddizioni della psiche umana â€” potrebbe lasciarci con un cast di personaggi al timone che finiremo per rimpiangere.

10. La psicologizzazione della politica moderna ci sta portando fuori strada. Coloro che guardano all’arena politica per nutrire la loro anima e il senso di sÃ©, che dipendono troppo dalla loro vita interiore che trova espressione in persone che potrebbero non incontrare mai, rimarranno delusi.

11. La nostra societÃ Ã¨ diventata troppo desiderosa di accelerare, e spesso gioiosa di fronte alla, rovina dei suoi nemici. La sconfitta di un avversario Ã¨ un momento per fermarsi, non per gioire.

12. L’era atomica sta finendo. Un’era di deterrenza, l’era atomica, sta finendo, e una nuova era di deterrenza costruita sull’I.A. sta per iniziare.

13. Nessun altro paese nella storia del mondo ha fatto avanzare valori progressisti piÃ¹ di questo. Gli Stati Uniti sono lontani dalla perfezione. Ma Ã¨ facile dimenticare quanto piÃ¹ opportunitÃ esistano in questo paese per coloro che non sono Ã©lite ereditarie rispetto a qualsiasi altra nazione sul pianeta.

14. Il potere americano ha reso possibile una pace straordinariamente lunga. (!!!) Troppi hanno dimenticato o forse danno per scontato che quasi un secolo di una qualche versione di pace ha prevalso nel mondo senza un conflitto militare tra grandi potenze. Almeno tre generazioni â€” miliardi di persone e i loro figli e ora nipoti â€” non hanno mai conosciuto una guerra mondiale.

15. La neutralizzazione post-bellica della Germania e del Giappone deve essere annullata. La smobilitazione della Germania Ã¨ stata una sovracorrezione per cui l’Europa ora sta pagando un prezzo salato. Un impegno simile e altamente teatrale verso il pacifismo giapponese, se mantenuto, minaccerÃ anche di spostare l’equilibrio di potere in Asia.

16. Dovremmo applaudire coloro che tentano di costruire dove il mercato ha fallito nell’agire. La cultura quasi sogghigna dell’interesse di Musk per le grandi narrazioni, come se i miliardari dovessero semplicemente rimanere nella loro corsia di arricchimento personale . . . . Qualsiasi curiositÃ o interesse genuino nel valore di ciÃ² che ha creato Ã¨ essenzialmente liquidato, o forse si nasconde sotto uno sdegno velato solo in parte.

17. La Silicon Valley deve svolgere un ruolo nell’affrontare la criminalitÃ violenta. Molti politici negli Stati Uniti hanno essenzialmente scrollato le spalle quando si tratta di criminalitÃ violenta, abbandonando qualsiasi sforzo serio per affrontare il problema o assumendosi rischi con le loro costituenti o donatori per trovare soluzioni e esperimenti in quella che dovrebbe essere una disperata gara per salvare vite.

18. L’esposizione spietata delle vite private delle figure pubbliche allontana troppo talento dal servizio governativo. L’arena pubblica â€” e gli attacchi superficiali e meschini contro coloro che osano fare qualcosa di diverso dall’arricchirsi â€” Ã¨ diventata cosÃ¬ inflessibile che la repubblica Ã¨ lasciata con un elenco significativo di vasi vuoti e inefficaci il cui ambizione si perdonerebbe se ci fosse qualsiasi struttura di credenze genuine nascosta dentro.

19. La cautela nella vita pubblica che incoraggiamo involontariamente Ã¨ corrosiva. Coloro che non dicono nulla di sbagliato spesso non dicono nulla di sostanziale.

20. L’intolleranza pervasiva verso le credenze religiose in certi circoli deve essere contrastata. L’intolleranza dell’Ã©lite verso le credenze religiose Ã¨ forse uno dei segnali piÃ¹ rivelatori che il suo progetto politico costituisce un movimento intellettuale meno aperto di quanto molti al suo interno affermerebbero.

21. Alcune culture hanno prodotto avanzamenti vitali; altre rimangono disfunzionali e regressive. Tutte le culture sono ora uguali. La critica e i giudizi di valore sono proibiti. Eppure questa nuova dottrina sorvola sul fatto che certe culture e invero sottoculture . . . hanno prodotto meraviglie. Altre si sono rivelate mediocri, e peggio, regressive e dannose.

22. Dobbiamo resistere alla tentazione superficiale di un pluralismo vuoto e cavo. Noi, in America e piÃ¹ in generale in Occidente, abbiamo per mezzo secolo resistito a definire culture nazionali nel nome dell’inclusivitÃ . Ma inclusione in cosa?

Estratti dal #1 New York Times Bestseller The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, di Alexander C. Karp & Nicholas W. Zamiska

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