Omicidio di Gabriele Vaccaro: fermato 17enne egiziano

L’omicidio di Gabriele Vaccaro vicino a una svolta. Un ragazzo di 17 anni, di origini egiziane, Ã¨ stato fermato. Altri due giovani sono stati denunciati

Che le autoritÃ fossero sulla strada giusta lo si era intuito la sera del 19 aprile quando tre persone erano state portate in questura a Pavia per essere interrogate. Due sono maggiorenni, cittadini italiani di origini albanesi, il terzo Ã¨ appunto il minorenne di cittadinanza egiziana. Proprio su quest’ultimo convergono i sospetti degli inquirenti: sarebbe stato lui a estrarre il cacciavite nella rissa scoppiata al parcheggio Cattaneo, a Pavia, e ad assestare i fendenti che hanno ucciso il 25enne, operaio originario di Favara (Agrigento).

Le indagini

Gli investigatori stanno provando a riavvolgere il nastro della serata di Vaccaro e dei suoi amici. Per questo potrebbero essere utili le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati per le strade di Pavia e all’interno dei locali della movida.

Secondo quanto Ã¨ stato ricostruito finora, Vaccaro Ã¨ uscito con due amici la sera del 18 aprile. Il gruppo ha trascorso la nottata in diverse attivitÃ del centro storico pavese. Non si esclude che proprio all’interno di uno dei locali visitati i tre abbiano incontrato il gruppo che li avrebbe aggrediti qualche ora dopo. Tra le due compagnie potrebbe essere scoppiato un primo litigio, forse per una parola di troppo a una ragazza.

L’agguato

Quando Vaccaro e i suoi due amici raggiungono il parcheggio Cattaneo sono ormai le tre di notte. Nessuno di loro si puÃ² aspettare quello che si scatenerÃ da lÃ¬ a qualche minuto. Ad aspettarli ci sono almeno tre persone non ancora identificate. Sarebbe scoppiato un litigio quindi una colluttazione. Uno degli aggressori avrebbe estratto un cacciavite molto affilato e con quello ha colpito Vaccaro al collo e all’addome. Poi la fuga verso viale XI febbraio.

Il 25enne avrebbe da subito detto agli amici che non si sentiva bene e che voleva essere portato a casa. Non si accorgono perÃ² della gravitÃ della situazione e lo accompagnano nell’abitazione di uno di loro per medicarlo. Una volta arrivati lÃ¬ Vaccaro ha iniziato a perdere molto sangue e gli amici hanno quindi contattato il 118. Le sue condizioni perÃ² sono disperate, i medici dell’ospedale San Matteo di Pavia non riusciranno a salvarlo. Il 25enne muore in pronto soccorso intorno alle sei di mattina.

www.today.it