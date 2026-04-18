Asti: albanese uccide la ex e il compagno con una roncola, poi si suicida

Ha aggredito la ex moglie massacrandola con una roncola. Ha ucciso allo stesso modo anche il nuovo compagno della donna. Poi Ã¨ salito in cima alla torre del castello comunale e si Ã¨ gettato nel vuoto, togliendosi la vita.

Ãˆ accaduto a Cossombrato, in provincia di Asti. Il killer sarebbe il 59enne Astrit Koni, di origine albanese come la donna, Drita Koni. I due erano residenti in Italia da 20 anni. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe tentato piÃ¹ volte di riavvicinare la ex moglie, che perÃ² non aveva nessuna intenzione di interrompere la nuova relazione.

L’aggressione a roncolate e i corpi trovati nel campo

Il primo corpo a essere ritrovato dai carabinieri Ã¨ stato quello del 59enne. Conosciuto in paese come Arturo, lavorava come addetto nel giardino comunale e aveva dunque a disposizione le chiavi per aprire la porta della torre, da cui si Ã¨ poi gettato. Dopo qualche ora di ricerca, i militari hanno poi rintracciato in un campo non lontano dall’ingresso di Cossombrato i cadaveri di Drita Koni e del nuovo compagno della donna. I due sono stati aggrediti con una roncola, attrezzo che Astrit Koni usava abitualmente nei giardini che curava.

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