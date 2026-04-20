Guerra Iran, Crosetto: ‘per Israele questione di sopravvivenza’

“Dal punto di vista israeliano Ã¨ una questione esistenziale, di sopravvivenza”

DisponibilitÃ a contribuire a una missione internazionale, ma solo a determinate condizioni: il ministro della Difesa Guido Crosetto indica la linea italiana riguardo alla situazione a Hormuz e alla crisi in Medio Oriente. In un’intervista al Corriere della Sera, il MOD chiarisce prioritÃ e limiti dell’azione italiana.

“La nuova chiusura dello Stretto di certo non stupisce, perchÃ¨ Hormuz Ã¨ diventato il punto nevralgico di questa guerraÂ», afferma Crosetto, spiegando che Â«l’Iran ha capito che non poteva combatterla, nÃ¨ vincerla sul suo territorio e l’ha allargata ai Paesi del Golfo, a Hormuz e quindi al resto del mondoÂ». Lo scenario, avverte, Ã¨ destinato a protrarsi: Â«SarÃ una trattativa lunga, continua, complicata”.

Sul piano delle responsabilitÃ internazionali, il ministro riconosce la complessitÃ delle scelte: Â«Se guardiamo lo scenario dal punto di vista nazionale si Ã¨ trattato di un grave erroreÂ», riferendosi agli attacchi contro Teheran, ma precisa che Â«dal punto di vista israeliano Ã¨ una questione esistenziale, di sopravvivenzaÂ». Quanto agli Stati Uniti, osserva: Â«Gli Usa ritengono che l’Iran sia un elemento di totale destabilizzazione del mondoÂ», anche in relazione agli equilibri energetici globali e alla competizione con la Cina.

L’Italia si prepara a un possibile contributo operativo

“Da 20 giorni ho detto al capo della Difesa e della Marina di tenersi pronti con due navi”, rivela Crosetto, ipotizzando l’impiego di cacciamine. Tuttavia, pone una condizione chiara: “Per inviarle occorre la fine delle ostilitÃ , perchÃ¨ nessuno vuole entrare in una guerra”. Solo dopo una tregua, infatti, “la comunitÃ internazionale potrÃ accedere a Hormuz […] per non trovarsi in una zona di guerra”.

Fondamentale, in ogni caso, il passaggio parlamentare: “Il governo italiano passerÃ dal voto del Parlamento, che per noi Ã¨ un passaggio dovuto, obbligatorio, fondamentale”. Quanto al ruolo delle Nazioni Unite, il ministro auspica un mandato ma non lo considera imprescindibile: “Mi auguro che ci sia l’egida dell’Onu, ma non mi formalizzerÃ² se invece ci saranno 42 nazioni con un mandato e una forza multilaterale di pace”.

E aggiunge: “Non penso che, davanti a una missione internazionale, il Parlamento possa fare distinguo”. Sul rapporto con Washington e le tensioni con Donald Trump, Crosetto ridimensiona i contrasti: le critiche all’Italia sono Â«un giudizio ingeneroso e affrettatoÂ», destinato a rientrare. Quanto alla mancata autorizzazione all’uso della base di Sigonella, chiarisce: “Se abbiamo detto no Ã¨ stato perchÃ¨ non potevamo dire di sÃ¬”, richiamando il rispetto delle regole vigenti. Il ministro respinge inoltre l’ipotesi di un coinvolgimento diretto dell’Italia nel conflitto: “Quando Trump ci ha chiesto di scendere in guerra l’Italia non puÃ² scendere in guerra con nessuno, lo dice la Costituzione”.

Preoccupazione resta alta anche per il Libano e per la sicurezza dei contingenti italiani: “Sono preoccupato per il Libano e non da oggi”. Sulla missione Unifil, Crosetto rivendica di aver chiesto “piÃ¹ volte un cambio di passo e di regoleÂ», avvertendo che senza interventi Â«se avesse fallito Unifil, sarebbe entrato l’esercito israeliano. CosÃ¬ Ã¨ stato”. Ora, conclude, “dovremo pensare come sostituirla”, perchÃ¨ “un Libano che esplode Ã¨ l’ennesimo problema per il mondo”. Sul fronte interno ed economico, il ministro invita a evitare semplificazioni, anche sul tema del gas russo: “Sembra che la Russia ci regalerebbe il gas, invece il prezzo sarebbe di mercato”. E, guardando alle sfide future, sottolinea la necessitÃ di interventi strutturali: “Bisogna tagliare un pÃ² di fili. E’ la tela di Penelope. Il governo fa e qualcuno disfa”.

(ITALPRESS)