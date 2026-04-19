Pavia, 25enne accoltellato al collo: morto in ospedale

Tragedia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 in area Cattaneo, il grande parcheggio vicino a viale Matteotti a Pavia. Un ragazzo di 25 anni, di origini siciliane ma residente a Pavia da molti anni, Ã¨ stato brutalmente accoltellato mentre recuperava lâ€™auto insieme a due amici dopo una serata in un locale della zona. Lâ€™episodio si Ã¨ verificato intorno alle 3:30.

Lâ€™attacco e le ferite

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si Ã¨ trovato di fronte a un altro gruppo di persone con cui, dopo un breve scambio di battute, Ã¨ scoppiata una lite. Uno degli aggressori ha estratto un coltello e ha inferto un fendente al collo del 25enne. Le ferite si sono rivelate subito gravissime.

Per motivi ancora da chiarire, gli amici del ragazzo non hanno chiamato immediatamente il 118, cercando inizialmente di soccorrerlo a casa. Solo dopo aver compreso la gravitÃ della situazione hanno contattato i soccorsi. Il giovane Ã¨ stato trasportato dâ€™urgenza in ospedale, dove purtroppo Ã¨ deceduto poco dopo a causa della profonditÃ della ferita.

Indagini in corso

Gli aggressori sono fuggiti subito dopo lâ€™accoltellamento. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili urbani di Pavia, che hanno avviato le prime indagini, raccogliendo testimonianze e visionando eventuali telecamere di sorveglianza nella zona. Le autoritÃ stanno cercando di identificare i responsabili e ricostruire lâ€™esatta dinamica dellâ€™episodio.

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