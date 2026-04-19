Vasto, 19enne trovato morto: ipotesi omicidio

Un giovane Ã¨ stato trovato morto nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti

Il cadavere Ã¨ stato rinvenuto in fondo alla rampa che conduce ai box di un edificio dove la vittima viveva con la famiglia. Si tratterebbe di un 21enne, nato nel 2004, anche se alcuni giornali locali parlano di un 19enne. Sul posto carabinieri, polizia locale e 118. La prima ipotesi, data la presenza di ferite da taglio sul corpo, Ã¨ che si tratti di omicidio.

L’arrivo dei sanitari e le prime indagini

L’allarme a Vasto Ã¨ scattato nel primo pomeriggio. I primi a giungere sono stati i sanitari del 118, che non hanno perÃ² potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Carabinieri e polizia, arrivati poco dopo, hanno immediatamente isolato la zona transennando l’ingresso al garage. Al momento non Ã¨ noto come sia morta la vittima. Gli accertamenti sono concentrati sulle telecamere della zona e sulle testimonianze dei residenti della palazzina.

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