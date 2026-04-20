Affare Palantir, “come gli Usa hanno infiltrato i servizi segreti francesi”

di Clémence Guetté (Vicepresidente dell’Assemblea nazionale – Membro del Parlamento francese)

Si tratta di un caso gravissimo, che da solo spiega la dipendenza in cui i governi successivi hanno gettato la Francia nei confronti di una potenza ostile, gli Stati Uniti.

Tutto inizia nel 2016. In piena ondata di attentati che hanno colpito duramente la Francia, la DGSI (i servizi di intelligence interna francesi) cerca di rafforzarsi nella lotta contro i terroristi dello Stato islamico. Tre aziende straniere si candidano: IBM, Fifth Dimension (azienda israeliana) e Palantir. Nessuna soluzione francese, né addirittura europea.

Alla fine, viene scelta Palantir. Un colosso statunitense, fondato due anni dopo l’11 settembre 2001 da analisti della CIA e della NSA, l’agenzia di intelligence statunitense.

Palantir fornisce un software di sorveglianza su scala inedita, Gotham, utilissimo nelle missioni antiterrorismo, tra l’altro. Una soluzione che doveva essere temporanea per gestire la crisi è diventata permanente. Nel 2025, la Francia ha rinnovato per 3 anni.

Palantir è quindi al cuore dell’intelligence francese. Diversi agenti dell’azienda sono presenti in modo permanente nei nostri servizi, per garantirne il funzionamento. Con un rischio reale di aspersione dei nostri dati.

E come prova: 2 divisioni della DGSI hanno vietato l’uso del software di Palantir: la protezione del patrimonio economico e il controspionaggio. Il pericolo è quindi noto e temuto.

Ma c’è di peggio: affidandoci nelle mani di un’azienda legata direttamente al potere statunitense, ci sottomettiamo a esso.

Cosa garantisce che Trump o i suoi successori non taglieranno l’accesso dall’oggi al domani? Decapiterebbero improvvisamente le nostre capacità di intelligence e quindi di difesa.

Trump l’ha già fatto contro un giudice francese della Corte penale internazionale che aveva emesso un mandato di arresto contro responsabili israeliani. Ha perso dall’oggi al domani l’accesso al suo conto bancario, al suo indirizzo email, ecc.

Per mancanza di visione e di pianificazione, e per sottomissione cieca all’impero statunitense, alcuni responsabili politici hanno rinunciato all’indipendenza della Francia.

Oggi, si rendono conto di quello che diciamo da sempre: gli Stati Uniti sono una potenza ostile e una delle peggiori minacce per la pace del mondo.

Bisogna pianificare la nostra uscita da questa sottomissione: uscita dalla NATO e sviluppo dei mezzi tecnologici per assicurare la nostra indipendenza.

https://x.com/Clemence_Guette/status/2046124527692788224