Boldrini: ‘Napolitano grande europeista, gli dobbiamo molto’

Roma – Napolitano “era un uomo capace di ascoltare, una persona molto rigorosa e esigente ma al momento opportuno sapeva dare la vicinanza, la solidarietà. Un grande statista ed europeista convinto, il Paese gli deve molto”.Lo ha detto l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, lasciando la camera ardente allestita in Senato per Giorgio Napolitano.

“L’ho conosciuto tantissimi anni fa quando era ministro dell’Interno e io lavoravo all’Agenzia Onu per i rifugiati – ha aggiunto – in quegli anni parlavamo spesso delle crisi umanitarie, del diritto d’asilo, della protezione internazionale, era un uomo capace di ascoltare e fare suo ciò che riteneva giusto. Quando sono stata eletta presidente della Camera abbiamo avuto molte occasioni d’incontro e di confronto. Io gli sarà infinatamente grata perché ha saputo starmi vicina in un momento difficile”. ASKANEWS