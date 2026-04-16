Migranti, fingersi gay per evitare il rimpatrio: inchiesta in Gb

Un’inchiesta sotto copertura della Bbc ha portato alla luce un sistema organizzato di frodi nel sistema d’asilo britannico. Studi legali e consulenti avrebbero chiesto migliaia di sterline a migranti per costruire false richieste di protezione, basate su identitÃ inventate. Secondo quanto emerso, ai richiedenti venivano fornite versioni dettagliate da raccontare alle autoritÃ . In molti casi, i migranti venivano istruiti a dichiararsi omosessuali per evitare il rimpatrio verso Paesi come Pakistan e Bangladesh, dove temono persecuzioni.

Il meccanismo includeva anche la creazione di documentazione fittizia. Lettere di supporto, fotografie e persino referti medici venivano preparati ad hoc per rendere credibili le storie. Alcuni migranti si sarebbero presentati dai medici fingendo depressione, mentre uno avrebbe mentito sul proprio stato sierologico.

Tariffe elevate

Le cifre richieste sono consistenti. Un caso documentato parla di sette mila sterline per gestire una pratica completa. In altri episodi, un avvocato avrebbe chiesto 1500 sterline per avviare la domanda, piÃ¹ altre due/tre mila sterline per costruire le prove necessarie. Un consulente avrebbe dichiarato di lavorare in questo modo da oltre 17 anni. Tra i servizi offerti, anche la possibilitÃ di organizzare false testimonianze, inclusa la simulazione di relazioni omosessuali. In un caso, a un giornalista Ã¨ stato detto che, dopo aver ottenuto lâ€™asilo, avrebbe potuto far arrivare la moglie e farle presentare una richiesta fingendosi lesbica.

Reazione governo

Dura la risposta del ministero dellâ€™Interno britannico: “Chiunque venga scoperto a sfruttare il sistema dovrÃ affrontare la piena forza della legge, compresa l’espulsione dal Regno Unito”.

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