Caporalato, 3 stranieri arrestati a Roma

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, insieme agli agenti della Polizia di Stato ed ai militari della Compagnia Roma-Casilina, hanno arrestato tre persone di nazionalità cinese, due donne e un uomo, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di 8 connazionali e 1 cittadino del Bangladesh. Contestualmente, sono stati posti sotto sequestro due locali adibiti a sartoria, nella zona Torpignattara, a Roma.

