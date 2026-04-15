“C’è il padiglione russo”, la UE taglia i fondi alla Biennale

“Posso confermare che l’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura (Eacea) ha inviato una lettera per informare la Fondazione La Biennale di Venezia della nostra intenzione di sospendere o revocare una sovvenzione in corso pari a due milioni di euro”.
Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Thomas Regnier, interpellato nella quotidiana conferenza stampa della Commissione europea su un aggiornamento sui passi concreti già compiuti da Bruxelles.
La Commissione aveva inoltre inviato una lettera al governo italiano nel mese di marzo. Come già menzionato, la Commissione condanna la decisione della Fondazione Biennale di consentire alla Russia di partecipare alla Biennale d’arte di Venezia del 2026″ ha spiegato.
“Gli eventi culturali finanziati con il denaro dei contribuenti europei – ha ribadito- dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna”.
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