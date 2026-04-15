Trovata trovata esanime nella culla, morta bimba di tre mesi

Ãˆ morta la neonata di 3 mesi trovata esanime lunedÃ¬ 13 aprile nella sua abitazione alla Balduina. La piccola, come riferito a RomaToday da fonte qualificate, Ã¨ deceduta alle 6 di martedÃ¬ 14 aprile al policlinico Agostino Gemelli – dove era stata ricoverata – per le conseguenze dellâ€™arresto cardiocircolatorio prolungato e la conseguente grave ipossia cerebrale.

Un dramma che si Ã¨ consumato ieri mattina intorno alle 9. Il padre e la madre della bimba quando si sono accorti che la loro figlioletta non riprendeva conoscenza avevano lanciato l’allarme al 118. La situazione Ã¨ apparsa subito gravissima. Sia i medici che gli infermieri hanno avviato una videochiamata con i genitori della bimba, per guidarli nelle manovre di rianimazione. Un’operazione, questa, che serviva per dare manforte alle funzioni vitali della bambina fino all’arrivo dei mezzi di soccorso.

Poco dopo sono sopraggiunti nel quartiere romano una ambulanza e una automedica. Le operazioni sono proseguite e la neonata Ã¨ stata rianimata dopo una lunga fase di arresto cardiocircolatorio. Una volta intubata Ã¨ stata trasferita d’urgenza presso la struttura di largo Agostino Gemelli, dove Ã¨ stata ricoverata nella terapia intensiva pediatrica. Le condizioni sin da subito sono apparse gravissime. Purtroppo, stamani, Ã¨ stato constatato il decesso le cui cause, al momento, sono in fase di accertamento.

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