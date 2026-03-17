Gala di danza a Roma, ritirato invito a Svetlana Zakharova del Bolshoi

Nel pieno delle polemiche sulla presenza della Russia alla Biennale arte di Venezia, arriva la notizia dell’esclusione di Svetlana Zakharova, Ã©toile del Teatro Bolshoi di Mosca, dal gala internazionale di danza Les Ã‰toiles, a cura di Daniele Cipriani, in programma il 20 e 21 marzo sul palcoscenico della Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Un’edizione denominata ‘Il Gala dell’amore’ “Era stata invitata a partecipare con l’idea, profondamente radicata, che l’arte sia un mezzo per unire senza ridurre gli artisti alla loro nazionalitÃ e che la danza sia uno dei ponti che permettono incontri nel segno della pace – spiega una nota dell’organizzazione -.

La Signora Zakharova non risulta sottoposta a sanzioni nei Paesi dell’Unione europea e l’invito era stato formulato nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Negli ultimi giorni, tuttavia, l’organizzazione di Les Ã‰toiles ha ricevuto comunicazioni istituzionali e messaggi sentiti e dolorosi, che hanno richiamato la responsabilitÃ simbolica delle istituzioni culturali nel contesto attuale.

Quando un evento artistico rischia di venire frainteso o strumentalizzato, di apparire come una normalizzazione di ciÃ² che sta accadendo e di acuire le ferite, il ponte che l’arte prova faticosamente a costruire rischia di franare prima ancora di essere realizzato.

Per queste ragioni, pur ribadendo con forza il rispetto per la libertÃ di espressione degli artisti e la contrarietÃ a ogni forma di discriminazione per nazionalitÃ , l’organizzazione comunica di aver ritirato l’invito rivolto all’Ã©toile e che, contrariamente a quanto era stato precedentemente annunciato, Svetlana Zakharova non prenderÃ parte al gala. Les Ã‰toiles continuerÃ a invitare il pubblico ad attraversare i suoi ponti, a passo di danza con le stelle piÃ¹ luminose â€¦ ‘in volo e sulle punte'”. ANSA