Biennale Venezia, 22 ministri europei contro la partecipazione della Russia

Dal Belgio alla Svezia, passando per la Francia, la Spagna e la Germania, i ministri della Cultura e degli Affari Esteri di 22 Paesi europei, compresa l’Ucraina, hanno sottoscritto una lettera per invitare la dirigenza della Biennale di Venezia a “riconsiderare la partecipazione della Federazione Russa all’Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia”. “Riteniamo che la partecipazione della Federazione Russa alla Biennale di Venezia sia inaccettabile nelle attuali circostanze” scrivono.

tgcom24.mediaset.it