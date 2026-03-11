Biennale Venezia, 22 ministri europei contro la partecipazione della Russia

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Biennale di Venezia

Dal Belgio alla Svezia, passando per la Francia, la Spagna e la Germania, i ministri della Cultura e degli Affari Esteri di 22 Paesi europei, compresa l’Ucraina, hanno sottoscritto una lettera per invitare la dirigenza della Biennale di Venezia a “riconsiderare la partecipazione della Federazione Russa all’Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia”. “Riteniamo che la partecipazione della Federazione Russa alla Biennale di Venezia sia inaccettabile nelle attuali circostanze” scrivono.
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Alessandro Giuli

Ministro Giuli contro la Russia: ‘autocrazia non esprime artisti liberi’

paralimpiadi 2026

Paralimpiadi Milano Cortina, cerimonia di apertura senza portabandiera

Tajani

Paralimpiadi, russi e bielorussi con rispettive bandiere: No di Tajani e Abodi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *