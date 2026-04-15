Von der Leyen: ‘pronta app per la verifica dell’etÃ  sui social’

ROMA, 15 APR – “La nostra app europea” testata in cinque Stati membri tra cui l’Italia “per la verifica dell’etÃ Ã¨ tecnicamente pronta e presto sarÃ a disposizione dei cittadini. Questa app consentirÃ agli utenti di dimostrare la propria etÃ quando accedono alle piattaforme online”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles.

“Spetta ai genitori crescere i propri figli, non alle piattaforme”, ha aggiunto precisando che le piattaforme social offrono un ambiente che crea “dipendenza” e non Ã¨ un ambiente che “fa bene alle giovani menti in fase di sviluppo”.

Lo scorso autunno, nel discorso sullo stato dell’Unione, mi sono impegnata a rendere il mondo online piÃ¹ sicuro per i nostri figli. Sappiamo che la tecnologia digitale puÃ² offrire ai bambini opportunitÃ incredibili” ma “siamo anche ben consapevoli che questi benefici comportano dei rischi: quando si tratta della sicurezza dei bambini online, la situazione Ã¨ estremamente preoccupante”, ha spiegato la numero uno di Palazzo Berlaymont.

Parlando dell’app, von der Leyen ha spiegato che “Ã¨ facile da usare: si scarica l’app, la si configura con il passaporto o la carta d’identitÃ . Si dimostra quindi la propria etÃ quando si accede ai servizi online”. “In secondo luogo – ha aggiunto – rispetta i piÃ¹ elevati standard di privacy al mondo. Gli utenti dimostreranno la propria etÃ senza rivelare altre informazioni personali. In parole povere, Ã¨ completamente anonima e gli utenti non possono essere tracciati”.

L’app inoltre “funziona su qualsiasi dispositivo: telefono, tablet, computer ed Ã¨ completamente open source”, ciÃ², ha osservato, “significa che anche i nostri Paesi partner possono utilizzarla”. “Cosa ancora piÃ¹ importante, le piattaforme online possono facilmente fare affidamento sulla nostra app di verifica dell’etÃ . Quindi – ha concluso – non ci sono piÃ¹ scuse: l’Europa offre una soluzione gratuita e facile da usare in grado di proteggere i nostri figli da contenuti dannosi e illegali”. (ANSA).