Ungheria, Magyar: ‘il Presidente della Repubblica si dimetta immediatamente’

Magyar ha invitato il presidente ungherese TamÃ¡s Sulyok a dimettersi immediatamente, dopo avergli chiesto di conferirgli il mandato per formare un governo. Ha inviato lo stesso messaggio ad altri dirigenti statali nominati da Viktor OrbÃ¡n. Durante la campagna elettorale, Tisza ha accusato questi funzionari di rappresentare gli interessi del partito.

“Chiedo al presidente della Repubblica di chiedere immediatamente al vincitore di formare un governo e poi di lasciare l’incarico. Chiedo a tutti i burattini che sono stati al potere negli ultimi 16 anni di fare lo stesso“, ha detto.

Ha citato i presidenti di Curia, Ufficio giudiziario, Corte suprema e Corte costituzionale, Corte dei conti, AutoritÃ per la concorrenza economica e AutoritÃ per i media.Â “Che se ne vadano, se ne vadano. Non aspettate che li mandiamo via”, ha detto Magyar.

Ha inoltre elogiato la vittoria del suo partito come un mandato storico e ha invitato il premier Viktor OrbÃ¡n ad astenersi da qualsiasi misura che possa limitare i poteri del governo entrante.

Con quasi il 99 per cento dei voti scrutinati, Tisza Ã¨ sulla buona strada per conquistare una comoda maggioranza di due terzi di 138 seggi nel Parlamento ungherese, che conta 199 seggi.

Secondo i dati della Commissione elettorale nazionale, Fidesz di Viktor OrbÃ¡n potrebbe mantenere 55 seggi. Il movimento di estrema destra Nostra Patria Ã¨ in procinto di entrare in Parlamento come terzo partito con sei seggi.

PiÃ¹ di 90.000 ungheresi hanno votato in seggi all’estero, mentre circa 224.000 hanno votato in luoghi diversi dal loro indirizzo ufficiale. Questi voti saranno conteggiati nei prossimi giorni, il che significa che ci vorrÃ ancora un po’ di tempo prima che venga scrutinato il 100 per cento delle schede.

Tratto da https://it.euronews.com/my-europe