Ungheria, Macron: ‘con Magyar un’Europa piÃ¹ sovrana’

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Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron si Ã¨ congratulato con Peter Magyar “per la sua vittoria in Ungheria! La Francia saluta una vittoria della partecipazione democratica, dell’attaccamento del popolo ungherese ai valori dell’Unione europea e per l’Ungheria in Europa”.

In un post su X il presidente francese ha annunciato di avere avuto un colloquio con Magyar, aggiungendo che “Insieme, facciamo avanzare un’Europa piÃ¹ sovrana, per la sicurezza del nostro continente, la nostra competitivitÃ  e la nostra democrazia”. (ANSA)

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