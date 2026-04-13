Schlein: ‘sconfitta delle destre nazionaliste partita dal referendum in Italia’

Il risultato del referendum, dimostra che “proprio dall’Italia abbiamo cominciato a battere le destre nazionaliste”.
Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione del partito, in corso al Nazareno.
“Sono piÃ¹ gli elettori di destra che hanno votato No che il contrario. C’Ã¨ stata una mobilitazione della societÃ civile che non ricordavo dai tempi del referendum sull’acqua pubblica. E c’Ã¨ un patto generazionale a difesa della Costituzione”. ANSA
In Ungheria la sinistra Ã¨ scomparsa.
Sono stati eletti 138 deputati di centrodestra, 55 di destra, 6 di estrema destra.