Schlein: ‘sconfitta delle destre nazionaliste partita dal referendum in Italia’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Elly Schlein

Il risultato del referendum, dimostra che “proprio dall’Italia abbiamo cominciato a battere le destre nazionaliste”.
Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione del partito, in corso al Nazareno.

“Sono piÃ¹ gli elettori di destra che hanno votato No che il contrario. C’Ã¨ stata una mobilitazione della societÃ  civile che non ricordavo dai tempi del referendum sull’acqua pubblica. E c’Ã¨ un patto generazionale a difesa della Costituzione”. ANSA

In Ungheria la sinistra Ã¨ scomparsa.
Sono stati eletti 138 deputati di centrodestra, 55 di destra, 6 di estrema destra.

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