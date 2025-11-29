Torino, malore improvviso: muore barista di 43 anni

ImolaOggi CRONACA, News 2025

ambulanza

A Torino, nei giorni scorsi, è morto all’improvviso Diego Portolecchia, barista del Caffè D’Acaja di via Principi d’Acaja 57. Aveva 43 anni, lascia la moglie e due figli

“Chiusi per lutto, scusate il disagio” si legge sul cartello affisso alle serrande abbassate del bar. Leggendolo, in questi giorni, molti clienti si sono fermati davanti al locale commossi e dispiaciuti. “Come è possibile?” si domandava una signora davanti all’insegna.

Portolecchia era molto conosciuto anche per i contenuti che pubblicava sui social network, dove promuoveva la propria attività.
www.torinotoday.it

Articoli correlati

Giuserppe Giuliani

Saronno, medico trovato morto nel suo studio

ambulanza malore

Malore mentre è in fila dal medico, muore 48enne

carabinieri e ambulanza

Malore fatale, morto 35enne nel Barese

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *