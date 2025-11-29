Torino, malore improvviso: muore barista di 43 anni

A Torino, nei giorni scorsi, è morto all’improvviso Diego Portolecchia, barista del Caffè D’Acaja di via Principi d’Acaja 57. Aveva 43 anni, lascia la moglie e due figli

“Chiusi per lutto, scusate il disagio” si legge sul cartello affisso alle serrande abbassate del bar. Leggendolo, in questi giorni, molti clienti si sono fermati davanti al locale commossi e dispiaciuti. “Come è possibile?” si domandava una signora davanti all’insegna.

Portolecchia era molto conosciuto anche per i contenuti che pubblicava sui social network, dove promuoveva la propria attività.

