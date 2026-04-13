Descalzi (Eni): “Sospendere il bando sul gas russo”

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a.d. dell'Eni, Claudio Descalzi

In un contesto così complesso irrompono le parole dell’amministratore delegato di Eni

“Sul gas penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il 1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi che vengono dalla Russia” ha detto a margine di un intervento alla Scuola di formazione politica della Lega che si è tenuta ieri a Roma. “La flessibilità sulla rete la dà il gas, non le rinnovabili e neanche il nucleare che non abbiamo”.

“Di gas ne abbiamo bisogno e bisogna rendersi conto di queste cose. Abbiamo una società che vive con questo gas. Quindi, secondo me sul gas – ha chiosato il numero uno di Eni – è necessario rivedere” il bando russo. Il divieto totale di importare il gas di Mosca è stato approvato lo scorso 26 gennaio dal Consiglio Ue. Oggi i flussi che arrivano dalla Russia sono già a minimi storici: dal 2019 a oggi c’è stata una riduzione dal 60 all’8%, anche se sono leggermente aumentate le importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl).

Tratto da www.today.it/economia

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