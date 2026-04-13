Corre nudo in strada, poi entra in chiesa durante la Messa

Momenti di sconcerto nel tardo pomeriggio di martedÃ¬ 7 aprile a Brugherio, dove un uomo di 35 anni ha attraversato completamente nudo il centro cittadino davanti a decine di persone, senza pronunciare una parola. La scena si Ã¨ verificata poco dopo le 18.

Dopo lo stupore iniziale, alcuni presenti hanno provato a seguirlo, mentre altri riprendevano la scena con i telefoni per poi pubblicare tutto sui social.

Intanto qualcuno ha chiamato la polizia locale: quando la prima pattuglia Ã¨ arrivata sul posto, il 35enne avrebbe tentato di allontanarsi, finendo perÃ² dentro la chiesa di San Bartolomeo proprio mentre era in corso la funzione religiosa. Proprio durante la messa l’uomo Ã¨ stato fermato dagli agenti della polizia locale, intervenuti con l’aiuto dei carabinieri. Poi l’uomo Ã¨ stato affidato ai sanitari e accompagnato in ambulanza allâ€™ospedale San Gerardo.

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