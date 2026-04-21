Firenze, straniera si arrampica sulla Fontana del Nettuno e la danneggia

FIRENZE, 21 APR – Si Ã¨ arrampicata sulla fontana del Nettuno, detta anche il Biancone, in piazza della Signoria a Firenze per una sfida prematrimoniale, finendo per danneggiare il monumento. Protagonista una 28enne straniera che Ã¨ stata individuata dalla polizia municipale che l’ha fatta subito uscire dalla fontana.

La bravata, si legge in una nota, Ã¨ successa sabato scorso ed Ã¨ costata alla giovane una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico, perchÃ© con il suo comportamento ha provocato dei “piccoli ma significativi danneggiamenti” per circa 5.000 euro alla fontana, opera di Bartolomeo Ammannati (1511-1592).

L’intenzione della 28enne, secondo quanto ricostruito, era quella di toccare le parti intime della statua per una sorta di challenge prematrimoniale. Ãˆ entrata nella fontana del Nettuno scavalcando sia l’inferriata che il bordo della vasca e, per non entrare in acqua, si Ã¨ arrampicata direttamente sulle zampe del cavallo che trasporta la conchiglia.

Ieri mattina gli specialisti della Fabbrica di Palazzo Vecchio hanno svolto un sopralluogo per verificare se la bravata avesse avuto conseguenze. Dalla verifica sono emersi “piccoli ma significativi danneggiamenti sia alle zampe dei cavalli su cui aveva camminato la giovane, sia ad un fregio al quale si era aggrappata per non scivolare”. (ANSA)