90 miliardi a Kiev? Magyar: “L’Ungheria ha ottenuto l’esenzione”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Péter Magyar

“L’Ungheria ha ottenuto un opt-out” sul prestito europeo da 90 miliardi di euro a Kiev, “8 partner dell’Ue lo hanno accettato e dicendo questo penso di aver risposto”.

Lo ha detto Peter Magyar a Budapest, alla sua prima conferenza stampa dopo la vittoria elettorale, rispondendo a una domanda sulla sua volontà di rimuovere il veto posto da Orban. ANSA

Magyar dice di voler riportare i finanziamenti UE per migliorare l’economia ungherese, ma non sostiene l'”adesione accelerata dell’Ucraina all’UE” e che “l’Ungheria dovrebbe esimersi” dal prestito di 90 miliardi all’Ucraina poiché “l’Ungheria è in una situazione finanziaria molto difficile.”

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