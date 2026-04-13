90 miliardi a Kiev? Magyar: “L’Ungheria ha ottenuto l’esenzione”

“L’Ungheria ha ottenuto un opt-out” sul prestito europeo da 90 miliardi di euro a Kiev, “8 partner dell’Ue lo hanno accettato e dicendo questo penso di aver risposto”.
Lo ha detto Peter Magyar a Budapest, alla sua prima conferenza stampa dopo la vittoria elettorale, rispondendo a una domanda sulla sua volontà di rimuovere il veto posto da Orban. ANSA
Magyar dice di voler riportare i finanziamenti UE per migliorare l’economia ungherese, ma non sostiene l'”adesione accelerata dell’Ucraina all’UE” e che “l’Ungheria dovrebbe esimersi” dal prestito di 90 miliardi all’Ucraina poiché “l’Ungheria è in una situazione finanziaria molto difficile.”
NOW – Péter Magyar says he wants to bring back EU funding to improve Hungary’s economy but doesn’t support Ukraine’s “fast-track accession to the EU” and that “Hungary should opt out” of the 90B loan to Ukraine as “Hungary is in a very difficult financial situation.” pic.twitter.com/PbceYU1w9Z
— Disclose.tv (@disclosetv) April 13, 2026