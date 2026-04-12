Proiezioni Ungheria, leader dell’opposizione avanti su Orban

Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, è in vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban

Secondo le prime proiezioni, quando lo spoglio è al 6,56%, il Tisza di Magyar avrebbe 110 seggi, mentre Fidesz di Orban ne otterrebbe 71. Nove seggi andrebbero invece all’ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria).

L’affluenza in Ungheria oltre il 77% alle 18:30

A mezz’ora dalla chiusura delle urne, l’affluenza in Ungheria per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar ha raggiunto il 77,8%. Già alle 18 era stato superato il record del 2002, quando la partecipazione complessiva si fermò al 70,5%. I seggi si sono chiusi alle 19, al termine di una giornata segnata da una mobilitazione senza precedenti. Il dato finale sarà comunicato nelle prossime ore.

Quattro anni fa l’affluenza si attestò al 69,5%. ANSA

“11 anni con il mostro”

Le raccapriccianti memorie di Judit Varga, ex moglie dell’europesta Péter Magyar.

Fra le altre cose, lo accusa di aver ucciso il cane di famiglia nel micronde.