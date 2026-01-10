Militare diventato cieco dopo il “vaccino” anti-Covid, PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 10 gennaio 2026

Militare di 24 anni diventato cieco dopo il “vaccino” anti-Covid Pfizer

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 10 gennaio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospiti di Armando Manocchia sono il giovane militare e il suo avvocato

L’argomento di questa puntata, la prima del 2026, è il riconoscimento da parte della Commissione Medica Militare di Bari del nesso di causa tra una trombosi cerebrale dei seni cavernosi e la somministrazione del Comirnaty di Pfizer che ha reso completamente cieco un giovane ex militare di professione.

I fatti

A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale anti-covid, un giovane militare di carriera, all’epoca 24enne – e che fino ad allora non aveva mai fatto un solo giorno di malattia – si sottopone al cd vaccino. Quello che gli viene somministrato è il Comirnaty di Pfizer.

Per tener fede al calendario imposto dalle ‘autorità sanitarie’, il giovane riceve prima e seconda dose: quest’ultima si rivelerà quasi fatale. Il ragazzo accusa infatti vertigini, sudorazione insolita, nausea, difficoltà alla vista. Viene ricoverato immediatamente con diagnosi di “trombosi venosa cerebrale a livello del seno sigmoideo e vena giugulare interna dx e positività ab anti PF4, complicata da ipertensione endocranica – neuropatia ottica bilaterale secondaria a papilledema”.

Passano i mesi, le terapie ospedaliere riescono a salvargli la vita, ma per il giovane non v’è nessuna possibilità di rientrare in servizio: è diventato cieco.

La sua vita è infaustamente compromessa. Ma il giovane grida giustizia e, con il suo avvocato di fiducia il dott. Gianluca Ottaviano, valuta di adire nuovamente al Giudice al fine di ottenere il giusto risarcimento per il danno patito che, spera, possa andare a sommarsi all’indennizzo appena riconosciutogli.

