Industria, von der Leyen: “siamo sulla strada giusta, accelerare il passo”

ImolaOggi ECONOMIA, News 2026

UE sul baratro

“Stamattina, durante la sessione plenaria primaverile dell’ERT, c’è stato un proficuo scambio di opinioni con i leader dell’industria europea. Dal rafforzamento della nostra indipendenza energetica al completamento del Mercato unico e degli scambi commerciali, è chiaro che siamo sulla strada giusta.

E disponiamo dei presupposti giusti per assumere un ruolo di leadership nel campo dell’intelligenza artificiale. Ora dobbiamo accelerare il passo e continuare a garantire questi benefici alla nostra economia”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. ANSA

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