Roma: iraqeno ucciso con coltellata alla gola

Iraqeno ucciso con coltellata alla gola – Omicidio ieri alle 22 davanti al negozio di Apple Store in piazzale Appio 5, a Roma. Un uomo è stato accoltellato a morte per motivi in via di accertamento. Sul posto gli agenti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato San Giovanni. Ad indagare sul caso ora sono i poliziotti della Squadra Mobile.

Ucciso con coltellata alla gola

La vittima è un 41enne iracheno che sarebbe stato colpito alla gola. Sul posto la polizia avrebbe ritrovato un coltello. Al vaglio degli inquirenti ci sono le telecamere di sicurezza collocate nelle vicinanze del luogo dove è stato trovato il corpo. www.rainews.it

