Mattarella: ‘Nato essenziale per garantire equilibrio del mondo’

Bisogna “recuperare lo spirito del 2000 (quando ci fu l’ingresso dei paesi dell’est nella NATO e nell’Ue ndr) di “coraggio creativo”. Il rapporto transatlantico deve rimanere saldo. La NATO Ã¨ essenziale per garantire l’equilibrio del sistema mondiale. Ed Ã¨ utile a entrambi le sponde”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei colloqui avuti oggi a Praga con i presidenti di Camera e Senato della repubblica Ceca. (ANSA

Mattarella: Ue e Nato insieme per pace e libertÃ

(askanews) – “I cittadini europei soprattutto in questo momento storico chiedono un futuro di pace e libertÃ che i nostri Paesi possono contribuire a costruire insieme, anche grazie alla comune appartenenza alla Unione Europea e alla Alleanza atlantica”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel libro degli ospiti del Senato della Repubblica Ceca ultimo appuntamento della sua visita ufficiale a Praga.

“I parlamenti sono un fondamentale baluardo della democrazia – ha scritto ancora il capo dello Stato – cuore del costruttivo confronto tra le diverse istanze presenti nella societÃ . Ad essi fanno affidamento i cittadini europei”.