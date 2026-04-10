Furti e violenza sessuale: arrestato peruviano già espulso

La sera di venerdì 03 aprile 2026 la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza di un trentenne straniero, di origini peruviane, che, sebbene già espulso nel 2023 e destinatario di un divieto di reingresso quinquennale, veniva trovato nuovamente sul territorio nazionale, sprovvisto di un regolare permesso di soggiorno.

Gli accertamenti promossi dalla Questura del Verbano Cusio Ossola sono stati possibili grazie all’intervento della Polizia Locale di Verbania che aveva individuato e fermato lo straniero, dopo che alcuni cittadini lo avevano identificato come l’autore materiale di un furto con destrezza avvenuto presso il negozio “Prenatal” di Intra.

A seguito degli accertamenti promossi dagli operatori di polizia, si è potuto constatare che il soggetto, anche successivamente alla prima espulsione, ha compiuto nel tempo numerosi reati, sia contro il patrimonio, che contro la persona, ed era stato addirittura denunciato per violenza sessuale.

Gli operatori di Polizia hanno potuto procedere all’arresto del soggetto in forza delle disposizioni contenute nel Testo Unico dell’Immigrazione – d.lgs. 286 del 1998 – che prevede l’arresto obbligatorio nel caso in cui una persona, già destinataria di un provvedimento di espulsione, violi il divieto di reingresso nel termine prestabilito dalla legge e venga nuovamente trovato all’interno del territorio nazionale senza regolare permesso di soggiorno.

L’arresto operato dalla Polizia di Stato è stato ritenuto legittimo e correttamente eseguito dall’Autorità Giudiziaria, che, pertanto, l’ha convalidato ed ha contestualmente espresso nulla osta all’espulsione dello straniero.

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