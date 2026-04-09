Rissa tra migranti a Trieste, accoltellate due persone

TRIESTE – Una rissa tra migranti si Ã¨ verificata in piazza LibertÃ , davanti alla Stazione ferroviaria e due persone sono rimaste ferite a colpi di coltello, una al torace e l’altra a una gamba. Entrambi i migranti sono stati soccorsi e portati in ospedale, le loro condizioni non sono gravi: gli aggressori sarebbero due cittadini di nazionalitÃ afgana, diversa da quelle delle vittime.

Sul caso sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato, che sta acquisendo i filmati delle telecamere installate in zona.

Un terzo migrante sarebbe stato colpito con alcuni pugni e anche lui Ã¨ stato portato all’ ospedale di Cattinara. A scatenare la rissa sarebbe stata una situazione di alterazione alcolica da parte di una o piÃ¹ persone. (ANSA).