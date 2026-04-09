Mattarella: ‘Usa e UE indissolubilmente legati da valori di convivenza democratica’

“L’alleanza atlantica Ã¨ interesse di entrambe le sponde, sia Usa che Ue, si tratta di avere soggetti nel dialogo, si spera sempre collaborativo con altri grandi soggetti, Ã¨ interesse bilaterale e sono convinto che le sue ragioni storiche si vanno accrescendo e non diminuendo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella conferenza stampa al termine dell’incontro con il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel al Castello di Praga.

“Quando nacque la Nato Ã¨ nata essenzialemte per contenere l’offensiva dell’Unione sovietica ma anche con una visione piÃ¹ ampia sul futuro – ha spiegato -, l’idea che il mondo sia organizzato in grandi soggetti internazionali, infatti a Usa e Russia si sono affiancati altri protagonisti: Cina, India e altri. Il mondo sempre piÃ¹ si caratterizza per un concerto di grandi soggetti, tra questi ci sono due soggetti che per motivi storici, culturali, di sangue, di valori di convivenza democratica sono indissolubilmente legati: Usa e Ue“.Â (askanews)

I VALORI DEMOCRATICI DEGLI USA…