Senaldi contro gli insegnanti no-vax: “Lasciateli a casa e senza stipendio”

Senaldi contro gli insegnanti no-vax – Il condirettore di Libero Pietro Senaldi parla degli insegnanti che ancora non si sono vaccinati: “Ci sono 227mila insegnanti che ancora non hanno ricevuto la vaccinazione. Cavoli loro, siccome tra due mesi i nostri giovani torneranno a scuola, mi sembra evidente che se il prof non è vaccinato gli studenti non devono fare lezione da casa. Se il prof non è vaccinato resti a casa lui, gli studenti andranno a scuola con un altro prof. Spero che i sindacati non si mettano di mezzo: i professori sono anche responsabili non solo di impartire nozioni ma anche di educare i ragazzi“.

Leggi anche

► “Ricattare i medici per farli vaccinare è reato”

Condividi