Firenze, studente a scuola con coltello: sospeso fino a giugno

Un sedicenne di un liceo di Firenze Ã¨ stato sospeso dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico dopo essersi presentato in classe con un coltello di 30 centimetri. Il provvedimento, deciso dal Consiglio d’istituto, Ã¨ stato recentemente confermato dal Tar della Toscana, che ha respinto l’istanza cautelare presentata dai genitori del ragazzo.

â€‹A scuola con un coltello, diffondeva anche immagini violente in chat

Secondo quanto riportato in queste ore dall’edizione locale de La Nazione, l’episodio violento non sarebbe isolato: dall’analisi del cellulare del ragazzo sarebbero emerse infatti immagini di “estrema violenza, anche a sfondo sessuale” condivise nelle chat di classe. Comportamenti che per il consiglio dell’istituto superiore sono diventati, episodio dopo episodio, una minaccia per “l’incolumitÃ di tutti i componenti della comunitÃ scolastica”. Da qui la decisione di sospendere il giovane e l’allontanamento da scuola fino al 10 giugno, quando l’istituto chiuderÃ per le vacanze estive.

I genitori contro la sospensione ma il Tar dÃ loro torto

Il primo aprile perÃ² i genitori del ragazzo hanno impugnato il provvedimento, chiedendone la sospensione dell’efficacia. Mamma e papÃ in particolare hanno chiesto di prendere in considerazione la possibile “compromissione dell’anno scolastico”, che la sospensione potrebbe provocare e la possibile “non ammissione allo scrutinio finale”, in quanto “solo consentendo al minore di tornare in classe sarÃ possibile permettergli di essere valutato in condizioni di effettiva paritÃ con i compagni e dare concreta attuazione al suo diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione”. Nei giorni scorsi perÃ² il Tar toscano ha dato torto ai genitori confermando la correttezza della decisione dell’istituto perchÃ© “prevalente l’interesse all’incolumitÃ della comunitÃ scolastica”.

Resta l’obbligo di percorsi di formazione e sostegno

Per i giudici amministrativi, dunque, la richiesta di “riammissione del minore alla frequenza in presenza” non puÃ² essere accolta. Per la scuola, come si legge nel dispositivo, in questo lasso di tempo resta l’obbligo di attivare al meglio i percorsi di formazione e sostegno al ragazzo, ovvero la didattica da remoto. Sarebbero inoltre giÃ stati organizzati “incontri online con i docenti di sostegno, per una media di due ore al giorno”. Il processo, nella sua trattazione, proseguirÃ poi a fine aprile, e sarÃ deciso definitivamente se l’adolescente potrÃ rientrare o meno in classe.

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