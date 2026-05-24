Parma, docenti picchiati dai maranza: non faranno denuncia

Momenti di paura a Parma, nei pressi del Parco Ex Eridania, dove una banda di giovani ha aggredito tre professori, filmando la scena tra le risate. Un’aggressione che inizia con spintoni a un professore e continua verso un altro che tenta di difenderlo. Solo l’intervento di un terzo docente che minaccia di chiamare le forze dell’ordine, smorza la sequenza di violenze.

Questa la dinamica, spiegata sul Corriere della Sera di Bologna, che emerge anche dal video pubblicato dal consigliere regionale Emilia-Romagna di Fratelli d’Italia, Priamo Bocchi. Nelle immagini realizzate da uno dei ragazzi della banda, si sentono le risate dei giovani e le urla dei professori che tentano di difendersi, increduli. I docenti, spiega la Questura, non sporgeranno denuncia, scrive il Corsera.

Sindacato Gilda: “Servono interventi”

“Le vittime finite nel mirino dei balordi sarebbero due professori di uno dei vari Istituti scolastici parmigiani che hanno sede nei pressi del Parco Ex Eridania, luogo dove i due docenti sono stati accerchiati dai malintenzionati”, scrive.

“I delinquenti sarebbero soggetti iscritti in una delle scuole site nelle vicinanze, ancora una volta si pone il problema che si vuole forzatamente considerare studente chi tale non è: terminato l’obbligo scolastico a 16 anni, i soggetti che non desiderano proseguire gli studi non devono essere sottratti ai duri e nobili lavori dei campi, delle fabbriche e degli allevamenti, tutte opportunità che in zona sono presenti”, prosegue il sindacato.

La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza chiede che la Procura disponga gli accertamenti “necessari finalizzati a perseguire i soggetti responsabili delle violenze che, volendo, potranno avere l’opportunità di studiare, eventualmente, anche da detenuti”.

La scuola di Parma: “Al vaglio provvedimenti disciplinari”

Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara si è “tempestivamente interessato a quanto accaduto” e ha coinvolto la dirigenza scolastica “in una approfondita riflessione al fine di meglio supportare la comunità scolastica dell’Itis Leonardo da Vinci esprimendo, inoltre, grande vicinanza alla comunità stessa, ed in particolare, ai docenti convolti”. Lo rende noto lo stesso dirigente, Giorgio Piva, a proposito del caso dei due docenti picchiati un parco fuori dalla scuola.

“In relazione all’episodio diffuso a mezzo video sui social che ha visto coinvolti due docenti aggrediti da un gruppo di studenti fuori dalla scuola – sottolinea il dirigente – si rappresenta che Itis Leonardo da Vinci da sempre opera un’azione educativa volta al rispetto dei ruoli, delle persone e delle regole. Proprio in virtù di questo, nella consapevolezza della gravità di quanto accaduto e della circostanza che la scuola non può abdicare alla sua funzione educativa, si procederà ad investire gli organi collegiali competenti della valutazione di opportuni provvedimenti disciplinari, sempre volti ad una logica educativa, ferme restando le valutazioni di pertinenza di altre istituzioni”.

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