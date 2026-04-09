Arresto cardiaco sul campo da tennis, muore un 15enne

PESCARA – Un ragazzo di 15 anni Ã¨ morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre giocava a tennis. L’episodio Ã¨ avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in localitÃ Sambuceto, nell’area metropolitana Pescara Chieti.
Stando alle prime informazioni, il ragazzo si Ã¨ improvvisamente accasciato a terra. E’ stato subito assistito dai presenti, anche con l’utilizzo del defibrillatore automatico. Poi l’arrivo del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il giovane Ã¨ stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo Ã¨ morto. ANSA