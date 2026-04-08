Israele, leader dell’opposizione Lapid: “Netanyahu ha perso la testa”

Israele, il leader dell’opposizione Lapid: “Netanyahu è impazzito, usa israeliani come carne da macello”

“Netanyahu ci ha trasformati in uno Stato satellite, ricevendo istruzioni per telefono su questioni fondamentali per la nostra sicurezza nazionale. Questa guerra è stata condotta come se i cittadini israeliani fossero carne da macello. È ora di ammettere la verità: Netanyahu ha perso la testa”.

Con queste parole, in una conferenza stampa poche ore dopo l’annuncio del cessate il fuoco, il leader dell’opposizione Yair Lapid ha attaccato il primo ministro israeliano.

“Netanyahu ha spinto gli Stati Uniti in guerra senza alcuna visione politica su come porvi fine. Ha prodotto il peggior risultato possibile: il regime iraniano non è stato sconfitto, la minaccia nucleare non è stata eliminata, i missili balistici e i razzi di Hezbollah sono ancora puntati su ogni casa in Israele. Israele è entrato in questa guerra con un consenso nazionale raro. L’opinione pubblica l’ha sostenuta all’unanimità.

Dopo sei settimane di vittime e di cittadini in fuga verso i rifugi, è diventato chiaro che Netanyahu non è in grado di vincere una sola campagna. Il primo ministro ha ingannato i cittadini di Israele e ha ingannato i suoi partner, ha venduto all’opinione pubblica un piano strategico che non esisteva. Israele non ha avuto alcuna influenza sull’accordo firmato ieri sera tra gli Stati Uniti e l’Iran, vi diranno che l’abbiamo influenzato dietro le quinte ma sono solo bugie”.

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