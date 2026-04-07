Fano, 20enne bengalese accoltella genitori e fratello

ImolaOggiCRONACA, News 2026

carabinieri arresto

Accoltella i genitori e il fratello 16enne a Fano (Pesaro Urbino) nella notte.

L’aggressione Ã¨ avvenuta all’interno di un nucleo famigliare di origine bengalese, poco prima delle 4.Â L’accoltellatore, un giovane che tra pochi giorni compirÃ  21 anni, Ã¨ stato fermato e portato in caserma dai carabinieri con l’accusa di tentato triplice omicidio.

Le tre persone ferite – il padre 46enne del responsabile dell’aggressione, la madre 43enne e il fratello 16enne – sono state trasferite in ospedale ad Ancona.Â Particolarmente gravi le condizioni del 46enne. Sono in corso indagini per comprendere la dinamica del tentato omicidio plurimo. ANSA

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